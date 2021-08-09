В 10 детских лагерях Ростовской области выявили случаи COVID-19

Всего в лагерях провели уже более 400 проверок Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области с начала оздоровительной кампании выявили 11 случаев заноса коронавируса в 10 детских лагерях, один из них - загородный. Об этом сегодня, 9 августа, сообщили в управлении Роспотребнадзора.

- Были проведены санитарные мероприятия, инфекция не получила распространения. Лагерная смена благополучно завершилась, - прокомментировали в ведомстве.

В регионе к этому дню специалисты уже провели более 400 проверок. Исследовали свыше 4,5 тысяч проб продуктов, готовых блюд, смывов с поверхностей, питьевой поды. В итоге составили 397 административных протоколов. Чаще всего в местах отдыха нарушали правила содержания помещений и территорий, а также неправильно было организовано питание.

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