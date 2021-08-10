Штормовое предупреждение: Ростовскую область накроют ливни с грозами

В случае ЧП нужно звонить по номерам «101» или «112» Фото: Иван МАКЕЕВ

Утром 10 августа, а также в течение суток 11-12 августа местами в Ростовской области ожидаются ливни с грозами, градом и шквалистым ветром до 20-23 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Жителей Дона просят быть предельно внимательными и осторожными в непогоду. Нельзя стоять самим или оставлять свой транспорт под любыми слабоукрепленными конструкциями, а также около деревьев и витрин. Подходить к оборванным проводам опасно для жизни.

В случае ЧП нужно звонить по номерам «101» или «112». Единый телефон доверия управления МЧС России по региону: (863) 239-99-99.

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