Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество10 августа 2021 9:18

Штормовое предупреждение: Ростовскую область накроют ливни с грозами

Жителей Дона просят быть внимательными и осторожными в непогоду
Ангелина СКИБА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В случае ЧП нужно звонить по номерам «101» или «112»

В случае ЧП нужно звонить по номерам «101» или «112»

Фото: Иван МАКЕЕВ

Утром 10 августа, а также в течение суток 11-12 августа местами в Ростовской области ожидаются ливни с грозами, градом и шквалистым ветром до 20-23 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Жителей Дона просят быть предельно внимательными и осторожными в непогоду. Нельзя стоять самим или оставлять свой транспорт под любыми слабоукрепленными конструкциями, а также около деревьев и витрин. Подходить к оборванным проводам опасно для жизни.

В случае ЧП нужно звонить по номерам «101» или «112». Единый телефон доверия управления МЧС России по региону: (863) 239-99-99.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Погода в Ростове-на-Дону на 10 августа 2021: дожди с грозой прогнозируют синоптики

Выяснили, какой будет погода в Ростове-на-Дону 10 августа 2021 (подробности)