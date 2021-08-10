К 2025 году в левобережной зоне Ростова будут работать 65 спортивных площадок

Сейчас власти прорабатывают вопрос о возведении комплекса с Ледовым дворцом. Фото: сайт правительства РО

В Ростове в 2025 году на территории левобережного кластера будут работать уже более 65 различных спортивных площадок. Об этом рассказал заместитель губернатора Артем Хохлов, чиновника цитирует сайт донского правительства.

- Например, до конца года завершат строительство трассы ВМХ и возведение комплекса на гребном канале «Дон». Это сделают в рамках проекта «Спорт - норма жизни», - сообщил Артем Хохлов.

О развитии пространства на левом берегу также высказался и Самвел Аракелян - глава регионального Минспорта. По словам руководителя этого ведомства, в итоге на оборудованной территории смогут проводить игры и тренировки более чем по 40 видам спорта.

Сейчас в кластер на левобережье входят свыше 50 объектов. Это в том числе стадион, гребная база, места для пляжных состязаний, мини-футбола, ГТО, теннисные корты и многое другое.

Также власти прорабатывают вопрос о возведении комплекса с Ледовым дворцом на 4500 зрительных мест и 50-метровым бассейном и центра единоборств. Кроме того, могут появится комплекс для современного пятиборья и тренировочная база ФК «Ростов» с семью футбольными полями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ледовый дворец и бассейн планируют построить около «Ростов Арены»

Объекты войдут в единый спортивный комплекс (подробности)