Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 10 августа: город скован шестибалльными пробками

Вечерние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 10 августа: в час пик в городе движение затруднено. Загруженность на дорогах оценена в шесть баллов. Рассказываем, по каким улицам проехать сложнее всего.

Заторы образовались на улице Большой Садовой, улице Красноармейской, улице Шаумяна, проспекте Сиверса, улице Текучева, проспектах Театральном, Кировском, Ленина, Михаила Нагибина, Соколова, Буденновском и Ворошиловском.

Движение также затруднено на улицах Доватора, Еременко, Малиновского, Всесоюзная, Портовая, МОПРа, Литвинова, Кулагина, Интернациональная, Международная, Мадояна и проспекте Стачки. С трудом машины двигаются и по улицам Вавилова, 1-я Форматная, Оганова, Таганрогская, Орбитальная, Беляева, Обсерваторная, Бодрая, Нариманова, переулку Бориславскому, а также по проспекту Королева.

В пробках придется постоять и тем, кто едет по улицам Орской, Каскадной, Алябьева, Вятской, Казахской, Пановой, Менжинского, Чистопольской переулку Сальскому. Кроме того, с трудом можно проехать по проспекту Шолохова.

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