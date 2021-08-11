Пробки в Ростове-на-Дону на утро 11 августа: перемещение по дорогам не затруднено

Утренние пробки в Ростове
Фото: Яндекс.Пробки
Пробки в Ростове-на-Дону на утро 11 августа зарегистрированы в нескольких районах. "КП-Ростов" оценила ситуацию на дорогах в данный момент.
По данным сервиса "Яндекс.Карты", пробки образовались практически во всех районах города. На Западном заторами скованы улицы Всесоюзная, Таганрогская, Портовая, Доватора, Малиновского и проспект Стачки.
В центре водители вынуждены стоять на проспекте Театральном, улице Цезаря Куникова, проспекте Михаила Нагибина, проспекте Ленина, улице Курской и проспекте Ворошиловском. Мелкие заторы постепенно собираются и на прилегающих к ним улицах.
В микрорайоне Военвед намертво стоит улица Вавилова.
На Северном пробки скапливаются на улице Обсерваторной.
На Чкаловском с трудом можно проехать по улицам Алябьева, Шостаковича, Киргизская, 50-летия Ростсельмаша, Менжинского и проспекте Шолохова.
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