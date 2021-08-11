Пробки в Ростове-на-Дону на утро 11 августа: перемещение по дорогам не затруднено

Утренние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на утро 11 августа зарегистрированы в нескольких районах. "КП-Ростов" оценила ситуацию на дорогах в данный момент.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", пробки образовались практически во всех районах города. На Западном заторами скованы улицы Всесоюзная, Таганрогская, Портовая, Доватора, Малиновского и проспект Стачки.

В центре водители вынуждены стоять на проспекте Театральном, улице Цезаря Куникова, проспекте Михаила Нагибина, проспекте Ленина, улице Курской и проспекте Ворошиловском. Мелкие заторы постепенно собираются и на прилегающих к ним улицах.

В микрорайоне Военвед намертво стоит улица Вавилова.

На Северном пробки скапливаются на улице Обсерваторной.

На Чкаловском с трудом можно проехать по улицам Алябьева, Шостаковича, Киргизская, 50-летия Ростсельмаша, Менжинского и проспекте Шолохова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пробки в Ростове-на-Дону на утро 10 августа: передвигаться по городу можно без особых затруднений.

Выяснили, где образовались пробки в Ростове-на-Дону на утро 10 августа.