С 4 сентября на семи улицах в центре Ростова запретят остановку транспорта

Ограничения не распространяются на автобусы Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 4 сентября на семи центральных улицах Ростова запретят остановку любого транспорта, кроме автобусов. Об этом сообщили в городском департаменте автодорог.

Так, нельзя будет парковаться на Ворошиловском по восточной стороне на участке от Станиславского до Московской. Также под запретом окажутся: Большая Садовая от Семашко до Думского проезда (северная сторона), Буденновский в створе дома № 39 и южная сторона Береговой от дома № 10 до Соборного.

Кроме того, машин не должно быть на Береговой в створе здания № 37 и 39 (южная и северные стороны), на Седова - от Седова, 21 до Чехова, а также на площади Карла Маркса от Карла Маркса, 16Б до Карла Маркса, 10.

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