Власти предложили ростовчанам решить судьбу "умных" остановок

Ростовчане решат судьбу "умных" остановок. Фото: "Активный ростовчанин"

Жителям донской столицы местные власти предложили самостоятельно решить судьбу "умных" остановок. Голосование было открыто на портале «Активный ростовчанин».

Первая такая остановка с возможностью отслеживания общественного транспорта в режиме онлайн, точкой доступа Wi-Fi и другими опциями уже была установлена на пересечении улицы Большой Садовой и проспекта Ворошиловского. Но чуть позже горожане выяснили, что первая «умная» остановка в донской столице использовала схемы маршрутов Ростова Ярославской области.

Власти предложили ростовчанам ответить, согласны ли они с планами ростовских властей установить «умные» остановки по всему городу. В настоящее время «против» высказались девять человек, а «за» только один.

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