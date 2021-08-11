Некоторые районы города еще заливает

Сегодня, 11 августа, на Ростов обрушился тропический ливень с грозой. Мало того, город накрыл еще и туман, некоторые высотки буквально растворились в дымке на фоне облачного неба.

В некоторых районах города осадки уже прошли, но кое-где еще достаточно сильно льет. Судя по данным сервиса «Яндекс. Погода», дождь полностью завершится примерно через час.

Об этом накануне предупреждали спасатели. Из-за возможной непогоды даже объявили штормовое предупреждение. Оно будет действовать еще и завтра, 12 августа. Всех просят быть внимательными и осторожными.