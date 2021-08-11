В Таганроге на Фрунзе перенесут остановку трамвая

Теперь забирать пассажиров будут около здания на Фрунзе, 76 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Таганроге на Фрунзе на 10 метров перенесут остановку трамвая. До этого она находилась в районе дома № 80. Теперь забирать пассажиров будут около здания на Фрунзе, 76. Об этом сообщили в городской администрации.

Дело в том, что павильон перекрывает часть панорамного вида на исторический фасад музея градостроительства и быта. На это пожаловались местные жители.

- Так как губернатор призвал учесть мнение таганрожцев, совместно с компанией Синара ГТР было принято решение перенести остановку в другое место, - пояснили власти.

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