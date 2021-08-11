В Таганроге мужчина устроил купание в фонтане местного ТРЦ

В Таганроге мужчина устроил купание в фонтане. Фото: "Мой Таганрог"

В Таганроге один из местных жителей устроил купание в фонтане местного торгового центра. Об этом рассказали очевидцы в одном из городских пабликов в социальной сети.

По словам свидетелей произошедшего, мужчина прямо в одежде забрался в фонтан и стал там купаться, совершенно не обращая внимания на замечания охранников. Кроме того, он вел себя очень агрессивно. Очевидцы уверяют, что дебошир был нетрезвым.

Один из подписчиков отметил, что прежде, чем устроить купание в фонтане торгового центра, мужчина разъезжал по улицам города на машине и распылял из окна перцовый баллончик.

Из ТРЦ мужчину под руки вывели полицейские, однако, через пару часов дебошир снова вернулся к фонтану.

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