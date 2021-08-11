Похитил на 20,9 млн рублей: в Ростове осудили бизнесмена из «списка Титова»

Андрей Каковкин находится в «лондонском списке» Бориса Титова Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове бизнесмена Андрея Каковкина признали виновным в мошенничестве на 20,9 млн рублей. Теперь мужчина проведет в колонии общего режима 4 года и 6 месяцев. Об этом сегодня, 11 августа, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Приговор вынесли несколько дней назад - 9 числа. По версии следствия, Андрей Каковкин выманил у знакомого деньги под предлогом помощи в приобретении земель сельхозназначения на Кубани. Это произошло в 2015 году.

Известно, что бизнесмен до этого сотрудничал со своей жертвой по другим вопросам, поэтому смог воспользоваться доверием. Всего он похитил 400 000 долларов США. В то время один доллар стоил 52,2907 рубля. Из этого сложилась сумма в 20,9 млн рублей.

Добавим, Андрей Каковкин находится в «лондонском списке» уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова. Речь идет об условном перечне предпринимателей, проживающих за границей, в отношении которых были возбуждены уголовные дела.

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