Горящую иномарку с детьми потушили на трассе в Ростовской области

Если бы не помощь, которая пришла вовремя, все могло обернуться по-другому. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

В Ростовской области потушили иномарку, в которой находились 10-летний мальчик и 8-летняя девочка. На помощь детям пришли капитаны полиции Валерий Нейжмак и Александр Будяков. Эта история завершилась благополучно, никто не пострадал. О деталях происшествия рассказали в отделе пропаганды УГИБДД.

Как пояснили в ведомстве, все произошло на трассе Новошахтинск - Гуково. Сначала патрульные заметили на дороге Daewoo с дымом около капота. Почти сразу машина остановилась, и в эту же секунду секунду передняя часть авто вспыхнула.

Полицейские подбежали на помощь с огнетушителем. Пока они боролись с пламенем, из салона смогли выбраться 33-летняя женщина-водитель и двое детей. Если бы не помощь, которая пришла вовремя, все могло обернуться по-другому.

Пока дети спешили выбраться из салона авто, полицейские - капитаны Валерий Нейжмак и Александр Будяков - боролись с пламенем. Эта история завершилась благополучно, никто не пострадал. О происшествии рассказали в отделе пропаганды УГИБДД.

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