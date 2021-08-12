В Ростовской области от укусов клещей пострадали уже 4730 человек

Крымской геморрагической лихорадкой от клещей заразились уже 16 человек Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовской области с укусами клещей в больницы обратились уже 4730 человек, из которых 1662 - дети до 14 лет. Увеличились также случаи заражения от этих паразитов: Крымской геморрагической лихорадкой заболели уже 16 человек, иксодовым боррелиозом - 5. Об этом сегодня, 12 августа, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Максимальное число укушенных зарегистрировали в Ростове - 844 случаев, в Таганроге - 351. В Шахтах агрессивные паукообразные напали на 259 человек, в Волгодонске - на 213. В Новошахтинске пострадали 164 местных жителя, Сальском районе - 302, в Песчанокопском районе - 226.

Как защититься:

Нужно обязательно соблюдать правила безопасности. На природе рекомендуют носить одежду с длинными рукавами, штаны и носки, плотную обувь. После возвращения уже дома следует осматривать себя на наличие прицепившихся клещей.

Как снять клеща:

Лучше всего это сделать у врача в травматологическом пункте. Снимать клеща следует очень осторожно, чтобы не оборвать хоботок.

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