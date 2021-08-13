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Общество13 августа 2021 11:10

Дождливые выходные ожидают жителей Ростовской области 13 и 14 августа

Температура воздуха в среднем по региону поднимется до +25 градусов
Ангелина СКИБА
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Жителей Дона быть внимательными и осторожными и в непогоду

Жителей Дона быть внимательными и осторожными и в непогоду

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области на выходных - 13 и 14 августа - ожидаются ливни с грозами. Местами даже может разгуляться шквалистый ветер до 20-23 м/с. Об этом предупредили синоптики.

Температура воздуха в среднем по региону поднимется до +25 градусов. В Ростове столбики термометров будут находится в этом диапазоне с разницей в плюс-минус градус. Самыми жаркими выходные прогнозируют для жителей Гиганта - +28-29 градусов - и Ремонтного, там должно быть около )+30 градусов.

Ранее спасатели попросили жителей Дона быть внимательными и осторожными и в непогоду. При сильном ветре нельзя стоять под деревьями и слабоукрепленными конструкциями. Также опасно для жизни подходить к оборванным проводам ЛЭП.

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