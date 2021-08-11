В трех портах и Таганрогском заливе объявили штормовое предупреждение

Возможны грозы, град и шквалистый ветер до 20-25 м/с Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростовской области снова объявили штормовое предупреждение. 11, 12 и 13 августа. непогода разгуляется в акватории Таганрогского залива, в портах Ростов, Азов и Таганрог. Информация об этом поступила от пресс-службы регионального управления МЧС.

- Ожидаются местами ливни с ухудшением видимости до 1-2 км. Возможны грозы, град и шквалистый ветер до 20-25 м/с, - говорится в сообщении.

Сильный ливень сегодня, 11 августа, обрушился и на донскую столицу. Однако пока неизвестно о каких-либо нештатных ситуациях из-за погоды.

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