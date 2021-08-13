В Ростовскую область прибыл министр иностранных дел Сергей Лавров

Глава МИДа ознакомился осмотрел территорию комплекса и возложил цветы к памятнику солдату-победителю. Фото: сайт правительства РО

Сегодня, 13 августа, в Ростовскую область с рабочим визитом прибыл министр иностранных дел Сергей Лавров. Вместе с губернатором Василием Голубевым гость уже посетил музей «Самбекские высоты». Об этом сообщили в донском правительстве.

Глава МИДа ознакомился с экспозицией «Дон в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», осмотрел территорию комплекса и возложил цветы к памятнику советскому солдату-победителю.

После этого руководитель ведомства иностранных дел оставил запись в книге отзывов почетных гостей. Сергей Лавров поблагодарил жителей региона за сохранение исторической памяти о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне.

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