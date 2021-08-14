Власти Ростова обжалуют судебный отказ увеличить плату от синагоги

Ранее областной арбитраж полностью отказал в требованиях администрации Фото: Артем КИЛЬКИН

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа принял к производству кассационную жалобу от департамента имущественно-земельных отношений на решение арбитража Ростовской области. Речь идет об отказе в повышении аренды за участок под синагогой в переулке Газетном, 18. Об этом сообщается на сайте окружного суда.

Ранее городские власти проиграли уже два иска. Так, в апреле областной арбитраж запретил администрации Ростова повышать аренду еврейской общине. Городские власти хотели получать за него больше из-за «изменения экономической ситуации».

Суд полностью отказал в требованиях администрации в том числе из-за пропуска срока исковой давности. По закону, он составляет три года. В итоге в опубликованных документах сказано, что «арендодатель не имеет право менять расчетные коэффициенты».

Договор на 49 лет местные власти и община подписали еще 2000 году. Синагога находится на Газетном и занимает площадь в 727 квадратных метров.

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