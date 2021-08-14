Крупные школы Ростова будут охранять военные

К охране крупных школ привлекут частные охранные предприятия или Росгвардию Фото: Мария ЛЕНЦ

придется в новом учебном году в для обеспечения антитеррористических мер. Об этом рассказала заместитель главы администрации города по социальным вопросам Елена Кожухова в ходе проверки готовности школ Ростова-на-Дону сити-менеджером Алексеем Логвиненко.

- На сегодня согласно требованиям все учреждения первой и второй категорий должны иметь военизированную охрану, - отметила замглавы.

Спикер пояснила, что первая категория школ - это школы, где в любую из смен одновременно учатся более 1000 человек. Если в школу приходят учиться более 800 учеников - это вторая категория.

- Мы должны нанимать только частные охранные агентства или Росгвардию. При этом частное агентство обязательно должно быть лицензировано, - подчеркнула Кожухова.

Сами охранники при этом должны иметь право на владение и ношение оружия, - уточнила спикер.

- На сегодня нет четкого понимания, нагрузка ли это федерального или местного бюджета, - пояснила Елена Кожухова. - Пока охрана школ финансируется исключительно за средства местного бюджета, и это немаленькие суммы. Мы все пытаемся четко разграничить этот вопрос и получить финансирование от бюджета. Вопрос будет решаться.

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