Власти Ростова составили рейтинг городских перевозчиков

В рейтинг попали 12 автотранспортных предприятий Фото: Артур СЕЛИМОВ

В администрации Ростова подготовили рейтинг лучших и худших перевозчиков в городе за первое полугодие 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Департамент пассажирского транспорта проанализировал несколько критериев. Самые высокие баллы присвоили тем АТП, где новее автобусы, если они оборудованы кондиционерами и приспособлены для транспортировки маломобильных граждан, а также оценивалось соответствие экологическому классу Евро-4 и выше.

Кроме того учитывались регулярность движения, безаварийность, уровень средней зарплаты сотрудников и доля безналичной оплаты пассажирами.

По итогам рейтинга первую строчку занял «Ростовпассажиртранс», на втором месте «Карат», а замыкает тройку лидеров «АТП № 5». На четвертой позиции «ТрансЭкспорт», на пятой «Ипопат-Юг», на шестой «Янтарь1», на седьмой - «Ростовская транспортная компания», восьмая позиция — у «Авто-Сити» и «Янтарь-1 автоколонна-1», девятая — у «Южной транспортной компаниия», десятая — у «Автоколонны № 1559». На предпоследнем месте - «ЛегионАвтоТранс», а замыкает таблицу «Авто-Лайн».

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