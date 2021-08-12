Контроль масочного режима усилили в общественном транспорте Ростова

10 групп будут обходить салоны с пассажирами. Фото: сайт администрации Ростова

В общественном транспорте Ростова усилили контроль за соблюдением масочного режима. К этой работе уже привлекли около 20 мониторинговых групп, сообщили в городской администрации.

Так, 10 групп теперь будут ежедневно обходить салоны автобусов, троллейбусов и трамваев. Еще 13 - обязаны следить за ситуацией на конечных остановках и крупных пересадочных узлах. Кроме того, по информации властей, наличие масок у людей при входе должны проверять водители.

- В первой декаде августа сотрудники АТП проинспектировали более 4 050 транспортных средств. К 26 водителям применили дисциплинарные меры, - добавили в администрации Ростова.

Ранее в Ростовской области усилили контроль масочного режима в местах массового скопления людей. Сейчас вокзалы, рынки, торговые центры патрулируют сотрудники полиции, Росгвардии и других ведомств.

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