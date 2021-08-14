В Ростове до конца года демонтируют более 450 незаконных рекламных конструкций

Почти полтысячи рекламных конструкций демонтируют в сентябре Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове-на-Дону до конца 2021 года планируется демонтировать более 450 незаконно установленных рекламных конструкций. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, управление наружной рекламной города 16 августа разместит извещение о проведении конкурса по определению подрядной организации. В рамках муниципального контракта подрядчику предстоит в сентябре демонтировать более 450 рекламных и информационных конструкций, установленных с нарушениями.

Отмечается, что это уже второй такой демонтаж в текущем году. До конца 2021-го Управление наружной рекламы планирует провести еще этап демонтажа объемом более 500 незаконных конструкций.

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