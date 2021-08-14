Ростовский подрядчик лишился контракта стоимостью 7,3 млрд на строительство детского хирургического центра

Фирма-конкурент пожаловалась в ФАС Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Южная строительная компания» лишилась контракта суммой 7,3 миллиарда рублей на реконструкцию детского хирургического центра при областной детской клинической больнице. Об этом сообщает портал 1rnd со ссылкой на сайт госзакупок.

- Изначальная стоимость контракта была 7,3 млрд рублей, после чего «Южная строительная компания» предложила сделать работу за 7,25 млрд, тогда как фирма-конкурент из Ярославля назвала 7,28 млрд, и ростовская компания выиграла контракт. Но коллеги из Ярославля обратились в ФАС, - говорится в сообщении.

Подавшие жалобу, считают, что конкурсная комиссия завысила балл ростовской фирме за количество контрактов по строительству и реконструкции, тогда как у конкурентов таких контрактов в 13 раз больше. Жалоба признана частично обоснованной, а «ЮСК» лишилась дорогостоящего проекта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове построят детский хирургический центр за 7,2 млрд рублей

Деньги поступят из федерального и регионального бюджетов (подробнее)