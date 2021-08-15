Ростовские школьники получат индивидуальные карточки для входа в школу

Дети уже попадают в школу по карточкам в крупных городах России Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Ученики ростовских школ, которые будут оборудованы считывающими устройствами, будут заходить в школу и выходить по именным карточкам. Об этом стало известно в ходе объезда администрацией города трех школ с проверкой готовности к началу учебного года.

Каждой карточке присвоен номер, по этому номеру системой автоматически определяется ФИО ученика. При сканировании карточки ФИО пришедшего или ушедшего высвечивается на ноутбуках у охранников.

Пройти через турникет без такой карточки и проникнуть в школу нелегально будет нельзя.

Часть родителей возражала против размещения фотографии ребенка на карточке, поэтому карточка будет содержать только фамилию имя отчество.

Предполагается, что стабильная охрана всех детей знает в лицо, так что фото на карточках размещать необязательно.

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