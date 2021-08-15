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Спорт15 августа 2021 8:00

В Ростове горожане смогут заниматься спортом на школьных стадионах

Школьные ворота будут открыты для них рано утром или вечером, после занятий
ЖИРНЯКОВА Анастасия
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Доступ к стадионам жителям откроют по вечерам либо рано утром

Доступ к стадионам жителям откроют по вечерам либо рано утром

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жажда заняться спортом при наличии заграждений вокруг школьных спортплощадок

вынуждает ростовчан проникать туда незаконно. Об этом рассказала заместитель главы администрации города по социальным вопросам Елена Кожухова.

- Лезут через заборы на школьные спортплощадки! - сообщила она.

Жители Ростова жаловались, что на стадионах заметные куски травы кем-то вырывались и поджигались.

- Надо ставить вопрос о том, как пользоваться пришкольными стадионами, при этом сохраняя их, - отметила Кожухова, - Потому что если ты залез и поздним вечером что-то испортил, то ранним утром сюда уже придут заниматься дети, и никто просто не успеет подготовить спортплощадку к детским занятиям!

Спикер отметила: если кто-то проснется рано утром и захочет пойти позаниматься спортом - то у него это не получится, потому что вокруг все закрыто.

Жители новых районов Ростова завидуют жителям старых, где не все школы имеют возможность оградить свои стадионы от доступа посторонних лиц.

- Согласно требованиям и федеральному постановлению об анти-террористических мерах, вокруг важных социальных объектов должны быть входные рамки, ограждения, металлодетекторы, и все-все. Но у жителей есть потребности, которые надо решить.

Сити-менеджер Алексей Логвиненко пообещал: с нового учебного года в определенные часы до и после школьных занятий пришкольные стадионы будут открывать для местных жителей.

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