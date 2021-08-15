Лаванду высадят в Ростове на Большой Садовой

Степные цветы украсят городские клумбы в следующем году. Фото: администрация Ростова-на-Дону

Об этом сообщил сити-менеджер города Алексей Логвиненко во время рабочей поездки по школам Ростова.

- Угадайте, что мы посадим в следующем году на Большой Садовой. Лаванду, - заявил мэр.

По его словам, это растение цветет очень красиво, благодаря чему вызывает положительные эмоции у жителей области.

- Лаванда - наше местное растение, она неприхотлива и хорошо приживется в городе, - заверил глава.

Еще одной причиной для посадки лаванды мэр назвал ее приятный аромат.

Во время осмотра пришкольных территорий он отметил инициативу: организовать вблизи стадиона клумбу "Донская степь" с типичными для Ростовской области растениями: тюльпаны, пионы, ковыль, ирис, тимьян. Клумба будет разбита на территории гимназии 95.

Также вблизи гимназии № 95 планируется клумба под тематическим названием "Аптекарский огород". Там посадят каштан, шалфей, календулу, малину, мелиссу и мяту.

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