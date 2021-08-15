Воскресенье в Ростове будет дождливым

Продолжаются выходные пасмурно, осадки ожидаются во второй половине дня Фото: Иван МАКЕЕВ

В воскресенье, 15 августа, в Ростове-на-Дону ожидается дождь. Об этом говорит прогноз Ростгидрометцентра.

Днем будет немного теплее, чем в субботу: воздух прогреется до 24-26 градусов тепла. К вечеру станет на три градуса прохладнее - 21-23.

Весь день будет пасмурно, влажность воздуха высокая. Если с утра преимущественно без осадков, то во второй половине дня синоптики обещают дождь, после которого к вечеру небо над донской столицей прояснится.

Утренний восточный и юго-восточный ветер 2-5 метров в секунду днем сменится на южный - 1-4 метра в секунду, а к вечеру настанет штиль. Атмосферное давление - 753 мм ртутного столба.

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