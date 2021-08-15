Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество15 августа 2021 9:00

Воскресенье в Ростове будет дождливым

Ростовские синоптики составили прогноз погоды на 15 августа
ТИХОНОВА Татьяна
КомментироватьОставить комментарий(0)
Продолжаются выходные пасмурно, осадки ожидаются во второй половине дня

Продолжаются выходные пасмурно, осадки ожидаются во второй половине дня

Фото: Иван МАКЕЕВ

В воскресенье, 15 августа, в Ростове-на-Дону ожидается дождь. Об этом говорит прогноз Ростгидрометцентра.

Днем будет немного теплее, чем в субботу: воздух прогреется до 24-26 градусов тепла. К вечеру станет на три градуса прохладнее - 21-23.

Весь день будет пасмурно, влажность воздуха высокая. Если с утра преимущественно без осадков, то во второй половине дня синоптики обещают дождь, после которого к вечеру небо над донской столицей прояснится.

Утренний восточный и юго-восточный ветер 2-5 метров в секунду днем сменится на южный - 1-4 метра в секунду, а к вечеру настанет штиль. Атмосферное давление - 753 мм ртутного столба.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новости Ростова-на-Дону на 15 августа 2021: Олимпиада-2036 может пройти в донской столице

Собрали главные новости Ростова-на-Дону на 15 августа 2021 (подробнее)