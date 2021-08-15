Новости Ростова-на-Дону на 15 августа 2021: Олимпиада-2036 может пройти в донской столице

По словам губернатора, к 2030 году в области появятся сотни спортивных объектов. Фото: ФК "Ростов".

Новости Ростова-на-Дону на 15 августа 2021: что случилось за сутки. Публикуем информацию о главных событиях города и области.

"Ростов" проиграл ЦСКА на своем поле со счетом 1:3. От "желто-синих" гол забить удалось только Данилу Глебову. Вот уже четвертую игру в сезоне "Ростов" не одерживает побед. Клуб уже трижды проиграл, один раз сыграл вничью и опустился на 14-ю строчку таблицы РПЛ.

Департамент пассажирского транспорта составил рейтинг лучших и худших перевозчиков. Власти учитывали возраст подвижного состава, оснащение кондиционерами и оборудованием для маломобильных пассажиров. Ранее "КП" подробнее писала, как оценили каждую транспортную компанию.

18-летняя девушка погибла в ДТП на трассе М-4 "Дон" в Азовском районе. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 21-летний водитель "Дэу Нексия" не справился с управлением и врезался сначала в металлическое барьерное ограждение, затем - в бетонное. В результате его пассажирка скончалась на месте происшествия. Сам автомобиль не пострадал.

Губернатор сообщил, что Ростовская область планирует подать заявку на проведение летней Олимпиады 2036. По его словам, к 2030 году. В области появится несколько сотен спортивных объектов. Поэтому область начнет готовится к Олимпиаде, если в этом ее поддержат федеральные власти.

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