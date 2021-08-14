На федеральной трассе М-4 «Дон» в Ростовской области в аварии погибла 18-летняя девушка

В пятницу, 13 августа, на федеральной трассы М-4 «Дон» произошло смертельное ДТП. В аварии погибла 18-летняя девушка. Об этом сообщает отдел пропаганды Управления ГИБДД по Ростовской области.

- По предварительным данным, в 20.55, на 1103 км автодороги М-4 «Дон» в Азовском районе, 21-летний водитель со стажем вождения 9 месяцев, управляя автомобилем «Дэу Нексия», двигаясь из Ростова в Краснодарский край, не справился с управлением и столкнулся с металлическим барьерным ограждением справа по ходу движения, а после — совершил наезд на бетонное ограждение между транспортными потоками, - уточняется в сообщении Госавтоинспекции Дона.

В результате ДТП от полученных травм скончалась 18-летняя пассажирка автомобиля. Она сидела на заднем сидении справа. Девушка была не пристегнута ремнями безопасности, из-за чего при столкновении машины с препятствиями выпала в окно автомобиля, - считают в ГИБДД.

Сообщается также, что водитель в аварии не пострадал.

Правоохранительными органами проводится проверка для выяснения всех обстоятельств случившегося.

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