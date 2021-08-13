Ростовская область подаст заявку на проведение летней Олимпиады 2036 года

Ростовская область подаст заявку на проведение летней Олимпиады в 2036 году Фото: Правительство РО

В Ростовской области планируется рассмотреть вопрос о подаче заявки на проведение летней Олимпиады 2036 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Губернатор сообщил приехавшему сегодня, 13 августа, Сергею Лаврову о том, что планируется планируется рассмотреть вопрос о подаче такой заявки.

- До 2030 года в регионе появятся несколько сотен спортобъектов. Если нас поддержат с Олимпиадой, то будем к этому готовиться, - отметил глава региона.

В настоящее время в донской столице чувствуется нехватка крупных спортивных комплексов. Сейчас продолжается работа над четырьмя Дворцами спорта и комплексами. Губернатор заметил, что объекты будут продолжать строить даже в том случае, если Олимпиада не будет проходить в регионе.

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