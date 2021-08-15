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Общество15 августа 2021 10:00

"Гаражная амнистия" начнет действовать в Ростовской области с 1 сентября

Жители региона смогут приватизировать свои гаражи бесплатно
ТИХОНОВА Татьяна
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Избежать демонтажа гаражей можно только через их легализацию

Избежать демонтажа гаражей можно только через их легализацию

Фото: Кристина Круговых

С 1 сентября в Ростове-на-Дону и Ростовской области начнет действовать так называемая "гаражная амнистия". Это упрощенный порядок оформления в собственность земельного участка и гаража, построенного на нем. Об этом сообщает администрация донской столицы.

Сообщается, что закон имеет действие и на капитальные строения, и на гаражи, которые не относятся к объектам капитального строительства. Чтобы стать владельцем земли под гаражом, нужно убедиться, что она находится в бессрочном пользовании у гаражного кооператива.

Не удастся приватизировать отдельно стоящие некапитальные гаражи, возведенные самостроем, - уточнили в городской администрации.

По расчетам, сделанным в 2020 году, в Ростовской области насчитывалось 760 гаражных кооперативов, и у 150 из них не были официально оформлены права на землю.

Новый закон рассчитан на пять лет и будет действовать вплоть до 1 сентября 2026 года.

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