Еще 488 случаев COVID-19 выявили в Ростовской области к 15 августа

Показатель заболевших на 100 тысяч жителей — 2776 Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области 15 августа за прошедшие сутки подтвердили еще 488 новых случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,1. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей — 2776, - сообщает управление информационной политики правительства Ростовской области.

Новые случаи подтвердили в 53 городах и районах региона. Больше всего инфицированных выявили в Ростове - 198. На втором месте находится Аксайский, Зерноградский, Красносулинский и Сальский районы - там по 9 заболевших, в Константиновском, Миллеровском и Неклиновском районах — по 8, в Волгодонске, Гукове, Донецке, Звереве, Каменске-Шахтинском, Новочеркасске, Новошахтинске, Азовском, Боковском, Кагальницком, Матвеево-Курганском, Мясниковском и Тацинском районах — по 7 заболевших. Меньше всего положительных тестов — по 2 — в Куйбышевском, Милютинском, Октябрьском районах, один тест — в Родионово-Несветайском районе.

Среди новых заболевших 39,8% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 25,2% - от 46 до 65 лет, 12,7% - от 66 до 79 лет, 4,9% - старше 80 лет и 17,4% - дети.

Лечение в стационарах получают 4109 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находится 51 человек, на неинвазивной ИВЛ – 341 человек.

Кроме того, за сутки зарегистрировали еще 28 умерших с COVID-19. Это 18 женщин — от 55 до 94 лет и девять мужчин – от 28 до 82 лет, все страдали хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем. Таким образом, за весь период жертвами коронавируса в области стали 5550 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

QR-код уже не нужен? Ростовские кафе и рестораны расслабились через неделю ковидных ограничений

Разбираемся, почему это не очень хорошо и рассказываем, куда жаловаться, если хочется (подробнее)