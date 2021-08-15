Штормовое предупреждение передает МЧС по Ростовской области

Стихия продолжит бушевать и в понедельник Фото: Иван МАКЕЕВ

МСЧ Ростовской области передает штормовое предупреждение на основании данных Ростгидрометцентра.

Так, наш регион ожидает целый комплекс неблагоприятных метеоявлений. Таких как сильные дожди и ливни с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 20-23 метров в секунду.

Также в ведомстве отмечают, что штормовое предупреждение останется актуальным местами по Ростовской области ночью и днем в понедельник, 16 августа.

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По мнению синоптиков, сильнее всего достанется южной части Ростовской области, где выпадет до полумесячной нормы осадков (подробнее)