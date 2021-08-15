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Происшествия15 августа 2021 10:45

Пенсионерка погибла при пожаре в Ростовской области

Все случилось в Песчанокопском районе
ТИХОНОВА Татьяна
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Горело всего 10 квадратных метров внутри частного дома, но этого огню хватило, чтобы унести жизнь

Горело всего 10 квадратных метров внутри частного дома, но этого огню хватило, чтобы унести жизнь

Фото: Алена МАРТЫНОВА

В субботу, 14 августа, в Песчанокопском районе Ростовской области пожар унес жизнь пенсионерки. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

- В 20.51 поступило сообщение о пожаре на улице Комсомольской в селе Развильном. Горело 10 квадратных метров в частном доме. Погибла 65-летняя женщина, - говорится в сообщении.

На место выехали 5 человек личного состава и две единицы техники от МСЧ. Пожар полностью ликвидировали в 21.09.

Причиной пожара в МЧС называют неосторожное обращение с огнем.

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