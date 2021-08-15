Пенсионерка погибла при пожаре в Ростовской области

Горело всего 10 квадратных метров внутри частного дома, но этого огню хватило, чтобы унести жизнь Фото: Алена МАРТЫНОВА

В субботу, 14 августа, в Песчанокопском районе Ростовской области пожар унес жизнь пенсионерки. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

- В 20.51 поступило сообщение о пожаре на улице Комсомольской в селе Развильном. Горело 10 квадратных метров в частном доме. Погибла 65-летняя женщина, - говорится в сообщении.

На место выехали 5 человек личного состава и две единицы техники от МСЧ. Пожар полностью ликвидировали в 21.09.

Причиной пожара в МЧС называют неосторожное обращение с огнем.

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