Около 500 люков с начала года украли в Ростове и Батайске

Охотники за металлом крадут до трети люков из тех, что коммунальщикам приходится заменить Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове и Батайске с начала года заменили 1562 водопроводных канализационных люка. При этом из этого количества около трети оказались украдены. Об этом рассказали в «Ростовводоканале».

Как сообщили на предприятии, замене подлежат сломанные или утраченные люки.

- Каждая третья потеря в люковом хозяйстве связана с воровством. Охотники за металлом при этом не только наносят ущерб экономике «Ростовводоканала», но и подвергают опасности жителей города, - указано в сообщении. - Ведь открытый водопроводный либо канализационный колодец – угроза для транспорта и пешеходов.

Как оказалось, в среднем ежемесячно совершаются кражи люков в количестве 80 штук.

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