Погода в Ростове-на-Дону на 16 августа 2021: штормовое предупреждение объявлено в донской столице

В МЧС предупредили о сильном дожде и усилении ветра. Фото: Иван МАКЕЕВ

Погода в Ростове-на-Дону на 16 августа 2021 - прогноз гидрометцентра. По данным синоптиков, понедельник снова окажется дождливым.

Температура составит плюс 27 - 29 градусов. Вечером пройдет небольшой дождь с грозой. Скорость ветра - 6 - 11 метров в секунду. При грозе порывы могут усиливаться до 15 - 18 метров в секунду.

При этом в МЧС объявили штормовое предупреждение. По Ростовской области ожидаются сильные дожди, ливни с грозой и градом. Прогнозируется шквалистое усиление ветра до 20 — 23 метров в секунду.