В Ростовской области в ДТП погиб водитель, двое пострадали

Смертельное ДТП с погибшим и двумя пострадавшими произошло на автодороге «Егорлыкская - Сальск». Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД региона.

- В 18.30 поступило сообщение о том, что 37-летний водитель, управляя автомобилем «Тойота Камри», по предварительным данным, не справился с управлением и съехал в кювет.

В результате ДТП погиб водитель, а пассажиры - женщина 30 лет и девочка двух лет пострадали и попали в больницу. Ребенок находился в детском удерживающем устройстве, поэтому тяжелых травм удалось избежать.

По факту аварии проводится проверка в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.

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