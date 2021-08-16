Пробки в Ростове-на-Дону на утро 16 августа: дороги в городе свободны

Утренние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на утро 16 августа зарегистрированы в нескольких районах. "КП-Ростов" оценила ситуацию на дорогах в данный момент.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", пробки образовались практически во всех районах города. На Западном заторами скованы улицы Всесоюзная, Таганрогская, Доватора, Малиновского и Портовая.

В центре водители вынуждены стоять на улице Красноармейской, улице Цезаря Куникова, улице Шеболдаева, проспекте Михаила Нагибина. Мелкие заторы постепенно собираются и на прилегающих к ним улицах.

В микрорайоне Военвед намертво стоит улица Вавилова, Зрелищная.

На Северном дороги абсолютно свободны.

На Чкаловском с трудом можно проехать по улицам Алябьева, Шостаковича, Вятская, Киргизская, 50-летия Ростсельмаша, Менжинского и проспекте Шолохова.

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