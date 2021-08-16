В Ростове начались слушания по делу генерала Михаила Музраева

Подозреваемый свою вину не признал. Фото: пресс-служба Южного окружного военного суда

В Ростове сегодня, 16 августа, начали рассматривать дело бывшего главы волгоградского управления Следкома, генерала Михаила Музраева и бизнесмена Владимира Зубкова. Пока известно, что Музраев на слушаниях свою вину не признал. Информация об этом появилась у издания РИА Новости.

- Не признаю вину. У меня не было никаких противоречий с губернатором, - заявил Михаил Музраев.

Музраева и Зубкова подозревают в поджоге дома губернатора Волгоградской области. Они проходят по статьям: «Террористический акт», «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Незаконное приобретение частей огнестрельного оружия, боеприпасов». Руководителя Следкома по подозрению в покушении задержали в июне 2019 года.

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