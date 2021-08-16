Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия16 августа 2021 16:31

Полыхало 50 кв. метров: в Донецке из горящей 2-этажки эвакуировали 10 человек

К этому моменту пожар уже потушили
Ангелина СКИБА
КомментироватьОставить комментарий(0)
С возгоранием боролись больше часа

С возгоранием боролись больше часа

Фото: Алена МАРТЫНОВА

Сегодня, 16 августа, в Донецке во время пожара из 2-этажного жилого дома эвакуировали 10 человек. К этому моменту пламя уже потушили. Никто не пострадал, сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

Известно, что люди позвонили в экстренную службу около 14.15. Огнеборцев срочно вызвали на улицу Гайдара, к дому № 31. Специалисты быстро приехали и сразу же начали выводить жильцов. Одновременно с этим выяснили, что огнем охвачено около 50 кв. метров.

- С возгоранием боролись больше часа. В 15.16 локализовали горение, в 15.24 все потушили. Сейчас эксперты выясняют причины ЧП, - прокомментировали в МЧС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пенсионерка погибла при пожаре в Ростовской области

Все случилось в Песчанокопском районе (подробности)