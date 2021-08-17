В Ростовской области не допустили вымирания шемаи

В Ростовской области не допустили исчезновения шемаи с лица земли. Фото: минприроды

Азово-черноморскую шемаю могут исключить из ростовской "красной книги". Популяция представительницы семейства карповых находилась на грани исчезновения, но сейчас удалось разобраться с этой проблемой. Конечно, решение об исключении из книги о редких видах еще не принято, но такую возможность в минприроды рассматривают.

- В течение нескольких лет этот вид рыбы находился на грани уничтожения, ее отлов был запрещен. Сейчас благодаря совместным усилиям природоохранных и правоохранительных органов, минсельхозпрода области численность популяция азово-черноморской шемаи восстанавливается, - рассказали в министерстве

Для того, чтобы исключить шемаю из Красной книги, нужно провести научные исследования, мониторинг запасов и мест обитания в бассейне Дона. И по результатам такой аналитики будет принято взвешенное решение. Изыскания уже запланировали на 2021-2022 годы.

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