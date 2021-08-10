Рыбалка на Дону 2021: где самые рыбные места и какие виды в них обитают

Хороший улов гарантирован не в каждом водоеме. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Рыбалка на Дону 2021 особенно популярна летом, к чему располагает и погода, и отсутствие строгих запретов. Однако хороших улов гарантирован не везде, где-то придется довольствоваться лишь мелкой рыбешкой. Опытные рыбаки раскрыли лучшие места для рыбалки и рассказали, какие виды в них обитают.

ГДЕ ПОЙМАТЬ ЛЮБУЮ РЕЧНУЮ РЫБУ?

Рыбак Евгений Терешин говорит, что одно из лучших мест для рыбалки — Веселовское водохранилище. Много рыбы водится также на участках Дона, протекающих выше станицы Манычской, в районе станицы Багаевской.

Хорошее место для рыбалки - Веселовское водохранилище. Фото: Виктория Лебедева, vk.com/rostovnadonu.

— Здесь можно поймать, пожалуй, любую речную рыбу: окуня, судака, щуку, карася, леща, сазана. И крупная рыба водится в любом водоеме. Ну и, конечно, чем больше водоем, тем вероятнее всего в нем будет крупная рыба. Это опять же Веселовское водохранилище, Северский Донец, — говорит Евгений.

По его словам, лето считается «мертвым сезоном» для рыбалки. Рыба, конечно, в это время ловится, но с большим трудом. Настоящее раздолье начинается у рыбаков в сентябре и продолжается до наступления холодов.

ГДЕ ЗАНЯТЬСЯ ТРОФЕЙНОЙ РЫБАЛКОЙ?

Илья Лукьянчук увлекается так называемой трофейной рыбалкой. Его не интересует «мелочь» — так Илья называет рыбу массовой два-три килограмма. Обычный улов рыбака — карп, амур или сазан, которые весят от десяти кило и больше.

— Я сейчас ловлю рыбу, в основном, в частном пруду. Есть и хорошие бесплатные места, например, пруд в Простоквашино (микрорайон Таганрога — прим.ред.). В селе Ефремовка раньше было два хороших пруда. Но сейчас там стало похуже, можно поймать только рыбу массой три или четыре килограмма, не больше, — рассказывает рыбак.

Илья Лукьянчук с 14-килограммовым карпом. Фото героя публикации.

Во многих водоемах даже рыба такой массы — редкость. Так, Илья вообще перестал рыбачить на таганрогском Лимане, где многие рыбачат даже сетями. Рыба просто не успевает дорасти до нужно размера.

А вот сезон для рыбака значения не имеет. Главный секрет трофейной рыбалки на Дону — мастерство.

— Для трофейной ловли это неважно, сезон сейчас или нет. Здесь важно правильно выбрать оснастку — подходящего размера, цвета, вкуса. А поймать рыбу можно почти в любую погоду и время.

КТО ЕЩЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ В ВОДОЕМАХ?

Рыбалку на Дону во многом определили процессы маловодья. Кандидат биологических наук, доцент ЮФУ и заведующий лабораторией АзНИИРХ Сергей Дудкин рассказал, как процесс отразился на разнообразии рыбы.

— С 1994 года в области не было разливов поймы и заливных лугов. Соответственно, плохо размножается рыба, нерест которой происходит в пойме. Это сазан, лещ, щука, тарань и многие другие. Зато много рыбы, которая нерестится в русле: карася, сельди, рыбца, — объясняет Сергей Дудкин.

В начале августа в Дон выпустили 2,5 миллиона мальков осетра. Фото: правительство РО.

Популяцию некоторой пойменной рыбы удается поддерживать за счет искусственного воспроизводства. Рыбаки не случайно встречают сазана в наших водоемах.

— Сазана выращивают в Кагальнике. Думаю, рыбаки могут подтвердить, что не раз встречали рыбу в районе Рогожкино, в низовьях Дона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Нерестовый запрет в Ростовской области в августе 2021: в каких водоемах нельзя ловить рыбу

Рассказываем обо всех ограничениях для рыбаков, которые будут действовать в этом месяце. (Подробности)

Рай для рыбака: раскрываем рыбные места в Ростовской области

Мы собрали топ редких и любимых рыбаками уголков в Ростовской области и узнали, какую рыбу там можно поймать. (Подробности)

Ловить и делать консервы: как бороться с нашествием медуз в Азовском море, ответил ученый

Рассказываем, почему желеобразные — угроза для рыбы, но полезный деликатес для человека. (Подробности)