Нерестовый запрет в Ростовской области в августе 2021: в каких водоемах нельзя ловить рыбу

Добыча рыбы ограничена в нескольких районах. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Нерестовый запрет в Ростовской области в августе 2021 включает как постоянные запреты, так и временные. Рассказываем обо всех ограничениях для рыбаков, которые будут действовать в этом месяце.

Рыбу нельзя ловить далеко от берега в Азовском море и Таганрогском заливе. Доступны для рыбаков участки, расположенные не дальше 1,5 км от берега.

Нерестовый запрет действует в объектах рыбохозяйственного значения:

- В Миусском лимане - от Николаевского моста до моста автомобильной дороги Таганрог - Мариуполь;

- В реке Дон;

- От Кочетовского гидроузла до пристани "Кочетовская";

- От Николаевского и Константиновского гидроузлов до точек, находящихся на расстоянии менее 500 метров ниже устьев рыбоходных каналов;

- Перед впадением сбросного канала Новочеркасской ГРЭС на расстоянии менее 500 метров по обе стороны канала;

- Перед устьем реки Маныч на расстоянии менее 500 метров по обе стороны от устья;

- В рукаве Дона - реке Каланча - от западной окраины хутора Дугино до ответвления от него гирла Большая Кутерьма;

- В реках протяженностью до 10 километров ловить рыбу запрещено с моторных судов и плавучих средств;

- На расстоянии менее 500 метров от Болотовского водосброса Веселовского водохранилища;

- Рыбалка ограничена в балках Большая Садковка, Малая Садовка, балке Куцая в Веселовском водохранилище

- Ограничения на рыбалку будут действовать в балке Бугинской

- Запрет будет частично действовать в акватории Веселовского водохранилища

Весь год нельзя ловить пресноводных раков в реке Койсуг — от устья до участка, где в нее впадает река Чмутовая. По 15 сентября запрещена ловля рака в Цимлянском водохранилище.

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