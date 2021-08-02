Нерестовый запрет в Ростовской области в августе 2021: в каких водоемах нельзя ловить рыбу

Добыча рыбы ограничена в нескольких районах.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Нерестовый запрет в Ростовской области в августе 2021 включает как постоянные запреты, так и временные. Рассказываем обо всех ограничениях для рыбаков, которые будут действовать в этом месяце.
Рыбу нельзя ловить далеко от берега в Азовском море и Таганрогском заливе. Доступны для рыбаков участки, расположенные не дальше 1,5 км от берега.
Нерестовый запрет действует в объектах рыбохозяйственного значения:
- В Миусском лимане - от Николаевского моста до моста автомобильной дороги Таганрог - Мариуполь;
- В реке Дон;
- От Кочетовского гидроузла до пристани "Кочетовская";
- От Николаевского и Константиновского гидроузлов до точек, находящихся на расстоянии менее 500 метров ниже устьев рыбоходных каналов;
- Перед впадением сбросного канала Новочеркасской ГРЭС на расстоянии менее 500 метров по обе стороны канала;
- Перед устьем реки Маныч на расстоянии менее 500 метров по обе стороны от устья;
- В рукаве Дона - реке Каланча - от западной окраины хутора Дугино до ответвления от него гирла Большая Кутерьма;
- В реках протяженностью до 10 километров ловить рыбу запрещено с моторных судов и плавучих средств;
- На расстоянии менее 500 метров от Болотовского водосброса Веселовского водохранилища;
- Рыбалка ограничена в балках Большая Садковка, Малая Садовка, балке Куцая в Веселовском водохранилище
- Ограничения на рыбалку будут действовать в балке Бугинской
- Запрет будет частично действовать в акватории Веселовского водохранилища
Весь год нельзя ловить пресноводных раков в реке Койсуг — от устья до участка, где в нее впадает река Чмутовая. По 15 сентября запрещена ловля рака в Цимлянском водохранилище.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ростовской области поймали браконьеров с уловом на 300 тысяч рублей
У них нашли пиленгаса, бычков, карасей и тарань (подробнее)