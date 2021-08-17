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Происшествия17 августа 2021 19:53

В Ростове в Змиевской балке произошло ДТП с 7 автомобилями: бетономешалка улетела в овраг

На месте работают сотрудники полиции и медики
ТИХОНОВА Татьяна
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Очевидцы считают, что аварию спровоцировал грузовик с бетономешалкой. Фото: страница "Rostov roads" в "Инстаграме"

Очевидцы считают, что аварию спровоцировал грузовик с бетономешалкой. Фото: страница "Rostov roads" в "Инстаграме"

В Ростове произошла серьезная авария с участием 7 автомобилей. Массовое ДТП случилось в Змиевской балке. Об этом сообщают читатели "КП - Ростов-на-Дону".

Свидетели аварии говорят, что водитель бетономешалки снёс семь автомобилей и вылетел в овраг.

Как сообщают очевидцы, водитель сбежал с места ДТП.

На место прибыли полиция и скорая помощь.

Подробности аварии выясняются.

Массовое ДТП в Змиевской балке Ростова-на-Дону
Видео: страница "Rostov roads" в "Инстаграме"

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