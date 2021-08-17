В Аксае задержана молодая пара по подозрению в убийстве женщины

Задержаны два подозреваемых Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области молодую пару подозревают в убийстве женщины. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК по Ростовской области.

- Следственным отделом по Аксайскому району возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего жителя Аксая и его 19-летней девушки. Они подозреваются в убийстве и пособничестве в убийстве, - говорится в сообщении.

По данным следствия, утром 17 августа во дворе многоквартирного дома в Аксае было обнаружили тело 63-летней женщины с признаками насильственной смерти. Женщина получила травмы в области головы.

В результате следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий были задержаны два подозреваемых.

- В ходе допроса молодой человек признал свою вину в совершении преступления и пояснил следователю, что находясь по месту своего проживания, в ходе конфликта с бабушкой нанес ей не менее двух ударов молотком в область лица. От полученных повреждений женщина скончалась на месте происшествия. После чего подозреваемые. действуя сообща, вынесли тело из квартиры и спрятали его около соседнего дома, - уточняют в Следкоме.

Следствием решается вопрос об избрании меры пресечения. Проводятся следственные действия - устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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