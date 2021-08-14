В Ростове за убийство собутыльника заключен под стражу 42-летний мужчина

Пожилой мужчина получил ножевое ранение в грудь. Фото: сайт СК по Ростовской области

Житель Ростова-на-Дону, по версии следствия, зарезал друга, с которым распивал спиртные напитки. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного Управления СК по Ростовской области.

Инцидент произошел в частном секторе, на территории дома подозреваемого. 59-летний мужчина пришел к нему в гости. Вместе они выпивали, а потом между мужчинами разгорелся конфликт. В результате конфликта пожилой человек получил от подозреваемого удар в грудь ножом и скончался.

Окончательная версия произошедшего уточняется. Подозреваемый в убийстве мужчина задержан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Следком: «17-летний шахтинец в порыве гнева жестоко избил взрослого мужчину»

Уже возбуждено уголовное дело (подробнее)

Измученная совестью дончанка призналась в убийстве 30-летней давности

Сначала женщина заявляла, что у нее есть алиби (подробнее)