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Происшествия17 июля 2021 11:00

Измученная совестью дончанка призналась в убийстве 30-летней давности

Сначала женщина заявляла, что у нее есть алиби
Виктория НикитинаВиктория Никитина
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В Ростовской области местная жительница призналась в убийстве 30-летней давности

В Ростовской области местная жительница призналась в убийстве 30-летней давности

Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

Местная жительница спустя 30 лет обратилась в полицию и призналась в убийстве сожителя, которое она совершила еще в 1991 году.

60-летняя жительница Шолоховского района заявила, что в декабре 1991 года, будучи у себя дома, она в порыве гнева до смерти избила скалкой своего на тот момент 31-летнего сожителя. Женщина ударила его по голове как минимум четыре раза, в результате чего мужчина скончался на месте происшествия.

Осознав, что произошло, испуганная дончанка решила скрыть свое преступление. Она взяла санки и на них довезла тело до подвала соседнего дома, где и спрятала его. А когда в мае 1992 года труп-таки был обнаружен, она заявила следователям, что у нее имеется алиби.

- В настоящее время по делу проводятся дополнительные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначено проведение необходимых судебных экспертиз, - сообщили в пресс-службе Следственного комитета Ростовской области.

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