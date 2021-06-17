В Ростовской области задержали подозреваемого в убийстве пятилетней давности

В Ростове задержали подозреваемого в убийстве пятилетней давности Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В Ростовской области предъявлено обвинение местному жителю. Его подозревают в совершении преступления по статье 105 УК РФ (убийство).

Следователи выяснили, что в марте 2016 года в поселке Янтарном Аксайского района обнаружили тело водителя частного такси с ножевым ранением. Изначально найти виновника преступления не удалось, но все это время поиски злоумышленника продолжались. И только в июне нынешнего года удалось задержать 38-летнего подозреваемого. Он оказался уроженцем Ростова-на-Дону.

На допросе мужчина свою вину полностью признал и сообщил, что ударил водителя ножом в лицо в результате возникшего конфликта из-за того, что подозреваемый не захотел оплачивать проезд.

- В настоящее время мужчине предъявлено обвинение в совершении убийства. По ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

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