В Ростове двух подростков заподозрили в угоне отечественного авто

В Ростове двое подростков пытались угнать автомобиль Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В донской столице отношении двух местных подростков возбуждено уголовное дело. Их подозревают в совершении преступления по статье 166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон), совершенное группой лиц по предварительному сговору".

Следователи выяснили, что в ночь с 5 на 6 июня двое 17-летних парней умышленно вскрыли и угнали припаркованный автомобиль ВАЗ-21063, который принадлежал одному из местных жителей. Затем они бросили машину и скрылись с места преступления.

Позже стало известно, что один из подозреваемых уже несколько раз привлекался к уголовной ответственности. Ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Второй злоумышленник оказался под домашним арестом.

- В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

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