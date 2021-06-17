В Ростове двух подростков заподозрили в угоне отечественного авто

В Ростове двое подростков пытались угнать автомобиль
Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета
В донской столице отношении двух местных подростков возбуждено уголовное дело. Их подозревают в совершении преступления по статье 166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон), совершенное группой лиц по предварительному сговору".
Следователи выяснили, что в ночь с 5 на 6 июня двое 17-летних парней умышленно вскрыли и угнали припаркованный автомобиль ВАЗ-21063, который принадлежал одному из местных жителей. Затем они бросили машину и скрылись с места преступления.
Позже стало известно, что один из подозреваемых уже несколько раз привлекался к уголовной ответственности. Ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Второй злоумышленник оказался под домашним арестом.
- В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На трассе в Ростовской области водитель авто сбил лося.
Сохатый мог выскочить на дорогу внезапно. Сейчас идет миграция этих животных, поэтому автомобилистам нужно быть особенно внимательными.