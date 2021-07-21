Следком: «17-летний шахтинец в порыве гнева жестоко избил взрослого мужчину»

Сейчас решают вопрос о заключении под стражу, проводятся экспертизы Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Шахтах 43-летнего мужчину сильно избил 17-летний юноша. Теперь его могут привлечь к ответственности по уголовной статье. Обычно за тяжкий вред здоровью отправляют в тюрьму, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по региону.

По данным ведомства, драка произошла около двух недель назад, 9 июля. Во время совместного застолья с алкоголем молодой человек и мужчина что-то не поделили. В Следкоме считают, что подозреваемый безжалостно бил своего обидчика руками и ногами по голове и туловищу. При этом он был едва знаком с пострадавшим.

После всплеска агрессии хулиган сбежал, но его поймали через некоторое время. Сейчас решают вопрос о заключении под стражу. Проводятся экспертизы. Мужчина, который получил травмы, попал в больницу.

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