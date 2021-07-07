Подросток зарезал двух незнакомцев в Ростовской области

В Ростове молодой человек зарезал двух незнакомцев Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В Ростовской области вынесли приговор жителю Белокалитвинского района. В отношении него были возбуждены уголовные дела по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство".

Следователи выяснили, что 19 января дончанин, который тогда еще был несовершеннолетним, будучи в нетрезвом состоянии в городе Белая Калитва, поссорился с двумя незнакомцами. В пылу гнева он стал угрожать им убийством, а затем и вовсе выхватил нож и нанес обоим по несколько ударов в область жизненно-важных органов. От полученных повреждений один мужчина скончался на месте преступления, второго доставили в больницу и там медики оказали ему необходимую помощь. Злоумышленник был заключен под стражу.

- Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

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Теперь ему предстоит провести 18 лет в исправительной колонии.